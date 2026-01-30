Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaştı.

Maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda 5’te 5 yaparak liderliği garantiledi.

Hande Baladın'dan kötü haber

Sports Hall Benfica’da oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 29-31 ve 17-25 tamamlandı.

HANDE BALADIN 17 SAYI YAPTI

Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Ana Cristina oldu.

Sakatlık döneminden yeni çıkmasına rağmen harika bir oyun ortaya koyan Hande Baladın ise 17 sayıyla galibiyetle önemli rol oynadı ve ayakta alkışlandı.

Yaasmeen Bedart-Ghani ise 16 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Agnieszka Korneluk, Ana Cristina, Yaasmeen Bedart-Ghani, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Arelya Karasoy ve libero Gizem Örge ile maça başlayan Fenerbahçe Medicana'da Hande Baladın özellikle ilk sette fırtına gibi esti.

SIRADAKİ MAÇ GALATASARAY

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi 18. haftasında 1 Şubat Pazar günü saat 17.00’de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Galatasaray Daikin’e konuk olacak. Mücadele TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.