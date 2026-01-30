Harikasın Hande Baladın

Harikasın Hande Baladın
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana Benfica'yı deplasmanda set vermeden devirirken, sakatlıktan yeni çıkan Hande Baladın'ın performansı alkışlandı.

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaştı.

2024/11/08/hbfb.jpgMaçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda 5’te 5 yaparak liderliği garantiledi.

Hande Baladın'dan kötü haberHande Baladın'dan kötü haber

Sports Hall Benfica’da oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 29-31 ve 17-25 tamamlandı.

HANDE BALADIN 17 SAYI YAPTI

Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Ana Cristina oldu.
Sakatlık döneminden yeni çıkmasına rağmen harika bir oyun ortaya koyan Hande Baladın ise 17 sayıyla galibiyetle önemli rol oynadı ve ayakta alkışlandı.

whatsapp-image-2026-01-30-at-08-24-01.jpeg

Yaasmeen Bedart-Ghani ise 16 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
Agnieszka Korneluk, Ana Cristina, Yaasmeen Bedart-Ghani, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Arelya Karasoy ve libero Gizem Örge ile maça başlayan Fenerbahçe Medicana'da Hande Baladın özellikle ilk sette fırtına gibi esti.

SIRADAKİ MAÇ GALATASARAY

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi 18. haftasında 1 Şubat Pazar günü saat 17.00’de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Galatasaray Daikin’e konuk olacak. Mücadele TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Spor
Fenerbahçe maçı öncesi Süper Lig'i bırakıp gitti: Amedspor'a transfer oldu
Fenerbahçe maçı öncesi Süper Lig'i bırakıp gitti: Amedspor'a transfer oldu
Fenerbahçe maçı başkanı çıldırttı: Apar topar 3 ismi kovdu
Fenerbahçe maçı başkanı çıldırttı: Apar topar 3 ismi kovdu
Ümit Karan itirafçı oldu
Ümit Karan itirafçı oldu