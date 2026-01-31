Nuri Şahin'in serisi sona erdi

Nuri Şahin'in serisi sona erdi
Yayınlanma:
Başakşehir ile Çaykur Rizespor, 2-2 berabere kaldı. Nuri Şahin ve öğrencilerinin ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibinin gollerini 19. dakikada Shomurodov ve 74. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Çaykur Rizespor’un gollerini ise 45+1. dakikada Taha Şahin ve 68. dakikada Mihaila’dan geldi.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin ve öğrencilerinin ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA YOLUNDA YARA ALDI

30 puana ulaşan Başakşehir, 6. sırada yer aldı. 20 puandaki Çaykur Rizespor ise 11. sıraya yerleşti.

DETAYLAR

Hakemler: Yiğit Arslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 79 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 73 Kaluzinski), Fayzullayev (Dk. 63 Da Costa), Shomurodov, Harit (Dk. 73 Brnic), Selke (Dk. 63 Bertuğ Yıldırım)

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Laçi, Taylan Antalyalı (Dk. 86 Emrecan Bulut), Mihaila (Dk. 73 Mithat Pala), Olawoyin (Dk. 86 Buljubasic), Zeqiri (Dk. 79 Mebude), Sowe

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

