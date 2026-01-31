Fenerbahçe sonunda anlaşmaya vardı: Yıldız golcü imza atmaya geliyor

Fenerbahçe sonunda anlaşmaya vardı: Yıldız golcü imza atmaya geliyor
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Sidiki Cherif transferi için Angers ile anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelmeye hazırlanan futbolcu resmi imzayı atacak.

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

SIDIKI CHERIF İÇİN ANLAŞMA TAMAM

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, sarı-lacivertliler, Sidiki Cherif transferi için Angers ile anlaşmaya vardı.

572776786-18076368932324989-433327935697963142-n.jpg

4 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENECEK

Haberde Fenerbahçe’nin 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtildi. Anlaşmada ayrıca 18 milyon euro da satın alma opsiyonu yer alacak.

İSTANBUL’A GELİYOR

Fenerbahçe’nin bu gece Sidiki Cherif’i İstanbul’a getirmeyi planladığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçecek olan Sidiki Cherif, 1 Şubat Pazar günü resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe maçına günler kala transfer açıklandı: Manchester City'den geldiFenerbahçe maçına günler kala transfer açıklandı: Manchester City'den geldi

20 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Fransız ekibiyle 20 maça çıkan Fransız santrafor, bin 180 dakika sahada kaldı. Sidiki Cherif bu sürede 4 gol kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

