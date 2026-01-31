Fenerbahçe maçına günler kala transfer açıklandı: Manchester City'den geldi

Yayınlanma:
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Kocaelispor, Manchester City'den Mahamadou Susoho'yu transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 21 yaşındaki İspanyol futbolcu Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Okan Buruk çok istiyordu: Galatasaray'da Dursun Özbek transferi engellediOkan Buruk çok istiyordu: Galatasaray'da Dursun Özbek transferi engelledi

MANCHESTER CITY’DEN TRANSFER

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonuna tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullandı.

Orta sahada görev yapan Mahamadou Susoho, sezonun ilk yarısında İskoç ekibi Livingston'da kiralık olarak forma giydi.

whatsapp-image-2026-01-31-at-18-16-11.jpeg

FENERBAHÇE’Yİ KONUK EDECEK

Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. 2 Şubat Pazartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

