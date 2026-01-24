Nuri Şahin yönetiminde Başakşehir uçuşa geçti

Nuri Şahin yönetiminde Başakşehir uçuşa geçti
Yayınlanma:
Kayserispor'a konuk olan Başakşehir, 3-0 galip geldi. Nuri Şahin ve öğrencileri üst üste 4. galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 35'te Selke (P) 67'de Ramazan Civelek (KK) ve 86'da Nuno da Costa kaydetti.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte 4'te 4 yapan Başakşehir, 29 puanla 6. sırada yer aldı. 15 puandaki Kayserispor ise 16. sırada kaldı.

Galatasaraylı Jakobs nasıl zehirlendiklerini açıkladı: Kesinlikle tesadüf değilGalatasaraylı Jakobs nasıl zehirlendiklerini açıkladı: Kesinlikle tesadüf değil

DETAYLAR

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Bennasser, Denswil, Carole (Dk. 62 Mane), Furkan Soyalp (Dk. 70 Tuci), Benes, Mendes (Dk. 62 Semih Güler), Onugkha (Dk. 84 Sam Mather), Cardoso.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 81 Onur Ergün), Kemen, Fayzullaev(Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Shomurodov, Harit (Dk. 87 Brnic), Selke (Dk. 68 Da Costa)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

