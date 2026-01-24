Nuri Şahin yönetiminde Başakşehir uçuşa geçti
Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 35'te Selke (P) 67'de Ramazan Civelek (KK) ve 86'da Nuno da Costa kaydetti.
ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte 4'te 4 yapan Başakşehir, 29 puanla 6. sırada yer aldı. 15 puandaki Kayserispor ise 16. sırada kaldı.
HAKEMLER: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak
ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Bennasser, Denswil, Carole (Dk. 62 Mane), Furkan Soyalp (Dk. 70 Tuci), Benes, Mendes (Dk. 62 Semih Güler), Onugkha (Dk. 84 Sam Mather), Cardoso.
RAMS BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi, Umut Güneş (Dk. 81 Onur Ergün), Kemen, Fayzullaev(Dk. 81 Bertuğ Yıldırım), Shomurodov, Harit (Dk. 87 Brnic), Selke (Dk. 68 Da Costa)