Noa Lang'ın İstanbul'da kalacağı evi Mertens söyledi

Galatasaray, devre arası transfer döneminde ilk transferini gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Noa Lang Galatasaray atkısıyla poz verdi

NOA LANG İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı futbolcu Noa Lang, İstanbul'a geldi.

Havalimanında ilk açıklamasında bulunan Lang, ''Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim'' dedi.

Galatasaraylılar akın etti: Noa Lang İstanbul'da

MERTENS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kaya Temel'in haberine göre; Noa Lang, Galatasaray'ın eski futbolcusu Dries Mertens ile telefonda görüşme yaptı.



Noa Lang, İstanbul'dan nereden ev tutması gerektiğini Dries Mertens'e sordu.

Mertens, Lang'a eskiden yaşadığı semti önerdi ve takım hakkında önemli bilgiler de verdi.

NOA LANG'IN PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 27 maça çıkan Noa Lang, 1 kez fileleri havalandırdı.

Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da terleten Noa Lang, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol attı.