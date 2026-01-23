Galatasaraylılar gece yarısı akın etti: Noa Lang İstanbul'da

Galatasaray, transferinde anlaşmaya vardığı Noa Lang'ı gece yarısından sonra İstanbul'a getirdi. Hollandalı futbolcuyu havalimanında sarı kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Galatasaray, transferi için kulübü Napoli ile anlaşkamaya vardığı Hollandalı futbolcu Noa Lang'ı gece yarısından sonra İstanbul'a getirdi.

2024/11/07/hbgs.jpgÖzel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na inen Lang'ı havalimanına akın eden taraftarlar karşıladı.
O saatteki ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Lang, kısa bir açıklama yaptı.

LANG: BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lang, şunları söyledi:


"Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim."
Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.

NOA LANG KİMDİR?

Ajax altyapısından yetişen 26 yaşındaki Land, Ajax'ın A takımından sonra Twente, Club Brugge ve PSV Eindhoven'da oynadı.

Galatasaray transferi bitirdi: İstanbul'a geleceği saat belli olduGalatasaray transferi bitirdi: İstanbul'a geleceği saat belli oldu

Daha sonra İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu. Napoli'de bu sezon 27 maçta oynarken, 1 de gol attı.
Hollanda Milli Takımı'nda da 15 kez forma giyen Lang, 3 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

