Galatasaray transferi bitirdi: İstanbul'a geleceği saat belli oldu

Galatasaray, Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu bu akşam saat 01.10'da İstanbul'da olacak.

Devre arası transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapmayan Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

NOA LANG TRANSFERİ TAMAM!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Noa Lang'ın bu akşam saat 01.10'da İstanbul'da olacağı ifade edildi.

Noa Lang Galatasaray için geliyor

NOA LANG'IN KARİYERİ

Bu sezon Napoli formasıyla 27 maça çıkan Noa Lang, bu maçların 9'unda maça ilk 11'de başladı.
Söz konusu maçlarda 1 gol atan Hollandalı yıldız, 2 de gol pası verdi.

Ajax altyapısından çıkan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV gibi takımlarda da forma giydi.
Noa Lang'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Hollanda Milli Takım formasını 15 kere sırtına geçiren Lang, 3 gol attı.

