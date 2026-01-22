Ertuğrul Doğan Galatasaray'ın teklifini açıkladı

Ertuğrul Doğan Galatasaray'ın teklifini açıkladı
Yayınlanma:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın Christ Oulai için teklif yaptığını ancak oyuncudan 40 milyon euro ve üstü beklentilerinin olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Christ Oulai ile ilgili açıklamalarda bulundu.

''GALATASARAY'DAN TEKLİF GELDİ''

A Spor'a konuşan Doğan, "Galatasaray'dan Oulai için teklif geldi, beklentimiz 40 milyon Euro ve üstü!" dedi.
Konuşmasını sürdüren Ertuğrul Doğan, "Galatasaray'dan bir teklif geldi. Önemli bir kulüp. Çok hoş değil kulüp ismi vermek. Bu konuyu konuşmak istemiyorum, bu detaylara girmek istiyorum. Trabzonspor'un beklentisi 40 milyon Euro ve üstüdür." yorumunu yaptı.
Trabzonspor Başkanı, "Oulai'den daha yüksek teklif alan oyuncumuz var. Oulai için Trabzonspor'un kafasındaki rakama yakın bir teklif yok. Değerli bir oyuncu. Rakipten bir oyuncu da var, gündemimizde diye yazıyorlar ama değil." şeklinde konuştu.

''AVRUPA'DAN TEKLİF VAR''

Oulai için Avrupa'dan tekliflerin olduğunu belirten Doğan, "Ouali ile anlaşıldı deniyor, nasıl anlaşılmış, yok öyle bir şey. Oyuncumuza Avrupa'dan ve Türkiye'den teklif var. Bu kötü bir şey değil, başarıdır. 5 milyona aldığımız oyuncu için 35-40'lar konuşuluyor. Bizim kafamızda bir rakam var, bu oyuncuları almamızın sebebi tekrar satmak. Genç oyuncular bilmeli, bu iş kar topu etkisiyle büyümeli. Ben Trabzonspor'a gidersem bana değer verirler ve Avrupa'ya giderler demeli gençler. Biz Avrupalılar'a böyle algı yerleştirmek istiyoruz. Yönetimimizin, hocamızın dediğine bakarım. Başkasının dediğine bakmam." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

