TFF eski başkanları Nihat Özdemir ve Yıldırım Demirören, bir kez daha karşı karşıya geldi. İkili, iş adamları Hasan Akçakayalıoğlu ve Korhan Kurdoğlu da yanına alarak padelde kozlarını paylaştı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda “Sn. Korhan Kurdoğlu, Sn. Hasan Akçakayalıoğlu, Sn. Nihat Özdemir ve Sn. Yıldırım Demirören’e İSTA Padel’i tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Sahadaki enerjileri ve paylaştığımız anlar bu deneyimi daha da keyifli kıldı” denildi.

DAHA ÖNCE DE GOLFTE KARŞILAŞMIŞLARDI

Nihat Özdemir ve Yıldırım Demirören daha önce de Limak Kemer Golf Cup’ta mücadele etmişti.

PADEL NEDİR?

Tenis ve squash karışımı bir spor olan padel dört kişiyle, çevresi cam ve tel örgüyle kaplı bir alanda oynanıyor. Top, kortun duvarlarına çarparak da oyunda kalabilir. Skor sistemi tenise benzer.