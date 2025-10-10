"Neden erken giriyorsun Hande? Artık Orro var!"

"Neden erken giriyorsun Hande? Artık Orro var!"
Yayınlanma:
Eski milli voleyboldu Neslihan Demir, Fenerbahçe Medicana'nın VakıfBank'ı yendiği maçla ilgili olarak yorumlarda bulundu.

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Fenerbahçe Medicana'nın Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-2 yendiği maçla ilgili olarak değerlendirmeler yaparken, Handi Baladın ve Alessio Orro ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Neslihan Demir, Socrates kanalında katıldığı programda şunları söyledi:

- Hande ile Arina arasında ilk 2 set uyum sorunu vardı, özellikle manşette. Arina o kadar alışmış ki topları Meliha'ya bırakmaya. Hande daha dün bir bugün iki ama sonra toparlandı. Benim Hande ile ilgili söyleyeceğim tek şey Orro'nun attığı pasa da erken sıçrıyor. O güçten düşüyor yani. Her şey var neden erken giriyorsun? neden erken giriyorsun? Hande zaten güçlü bir kız, güçsüz değil ama hep böyle sıçrıyor havada kalıyor düşerken. Artık Orro da geldi, şu timingi oturt. Senin parlaman gereken yıl. Senin önünde şans demeyeceğim Allah kimseye vermesin, Cristina'nın sakatlığından dolayı parlayacağın Fenerbahçe'nin vazgeçilmez sporcusu olacağın çok önemli bir sene. Artık arkasından biri mi tutuyor erken girme diye hücuma. Çünkü servisi, manşeti bloğu defansı her şeyi var. İyi yani.

"ORRO'NUN KARİZMASI ÇOK ACAYİP"

whatsapp-image-2025-10-10-at-13-01-57.jpeg

- Fenerbahçe'de takımı 6 aydır falan Orro oynatıyormuş gibi. Bütün hepsiyle uzun zamandır oynuyormuş gibi. Acayip güzel oturmuş bir takım izledik Fenerbahçe'de. Haa eksikleri var mı var ama zaten bu sezon başında beklenilen şeyler. Pas dağılımı çok iyi. Arina 50, Vargas 48; ortalarını çok dengeli kullandı 17 ve 11. Yani çok güzel bir pas dağılımı var. Defansta da iyi.

whatsapp-image-2025-10-10-at-13-01-03.jpeg

- Bu sene kaybetmeyi kabul etmeyen bir Fenerbahçe var. Konu kazanmak değil yani o yanında gelen bir ödül gibi. Kaybetmeyi kabul etmeyen bir Fenerbahçe çok daha tehlikeli. Onlar skordan bağımsız oynuyor demek. Bu enteresan bir şey. Burada gerçekten Orro'nun etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe şampiyon: Vakıfbank karşısında muhteşem geri dönüşFenerbahçe şampiyon: Vakıfbank karşısında muhteşem geri dönüş

Orro kötü oynayabilir, bir şey olabilir, her pası çok iyi atmadı ama işte sahadaki karizma duruş çok önemli. Hiçbir zaman kafasını eğmedi, hiçbir zaman vazgeçmedi bu da bulaşıcı bir şey ve takıma güzel bulaştırdı.

avrupa-2025-10-10t125458-520.jpg

- Orro’nun pasör olarak sahadaki karizması çok acayip. 14-13 gerideyken bile yüzü gülüyor, takımı sakinleştiriyor. Fenerbahçe’nin 5. set lanetini takıma yeni gelen ‘kanlar’ kırdı bana göre. Geçen seneki kadro çıksa aynı hikâye olabilirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Spor
Galatasaray sözleşmeyi uzattı: Babasının mirasını açıkladı
Galatasaray sözleşmeyi uzattı: Babasının mirasını açıkladı
Tedesco raporunu verdi: İlk yolcu belli oldu
Tedesco raporunu verdi: İlk yolcu belli oldu