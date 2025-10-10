"Neden erken giriyorsun Hande? Artık Orro var!"

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Fenerbahçe Medicana'nın Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-2 yendiği maçla ilgili olarak değerlendirmeler yaparken, Handi Baladın ve Alessio Orro ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Neslihan Demir, Socrates kanalında katıldığı programda şunları söyledi:

- Hande ile Arina arasında ilk 2 set uyum sorunu vardı, özellikle manşette. Arina o kadar alışmış ki topları Meliha'ya bırakmaya. Hande daha dün bir bugün iki ama sonra toparlandı. Benim Hande ile ilgili söyleyeceğim tek şey Orro'nun attığı pasa da erken sıçrıyor. O güçten düşüyor yani. Her şey var neden erken giriyorsun? neden erken giriyorsun? Hande zaten güçlü bir kız, güçsüz değil ama hep böyle sıçrıyor havada kalıyor düşerken. Artık Orro da geldi, şu timingi oturt. Senin parlaman gereken yıl. Senin önünde şans demeyeceğim Allah kimseye vermesin, Cristina'nın sakatlığından dolayı parlayacağın Fenerbahçe'nin vazgeçilmez sporcusu olacağın çok önemli bir sene. Artık arkasından biri mi tutuyor erken girme diye hücuma. Çünkü servisi, manşeti bloğu defansı her şeyi var. İyi yani.

"ORRO'NUN KARİZMASI ÇOK ACAYİP"

- Fenerbahçe'de takımı 6 aydır falan Orro oynatıyormuş gibi. Bütün hepsiyle uzun zamandır oynuyormuş gibi. Acayip güzel oturmuş bir takım izledik Fenerbahçe'de. Haa eksikleri var mı var ama zaten bu sezon başında beklenilen şeyler. Pas dağılımı çok iyi. Arina 50, Vargas 48; ortalarını çok dengeli kullandı 17 ve 11. Yani çok güzel bir pas dağılımı var. Defansta da iyi.

- Bu sene kaybetmeyi kabul etmeyen bir Fenerbahçe var. Konu kazanmak değil yani o yanında gelen bir ödül gibi. Kaybetmeyi kabul etmeyen bir Fenerbahçe çok daha tehlikeli. Onlar skordan bağımsız oynuyor demek. Bu enteresan bir şey. Burada gerçekten Orro'nun etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe şampiyon: Vakıfbank karşısında muhteşem geri dönüş

Orro kötü oynayabilir, bir şey olabilir, her pası çok iyi atmadı ama işte sahadaki karizma duruş çok önemli. Hiçbir zaman kafasını eğmedi, hiçbir zaman vazgeçmedi bu da bulaşıcı bir şey ve takıma güzel bulaştırdı.

- Orro’nun pasör olarak sahadaki karizması çok acayip. 14-13 gerideyken bile yüzü gülüyor, takımı sakinleştiriyor. Fenerbahçe’nin 5. set lanetini takıma yeni gelen ‘kanlar’ kırdı bana göre. Geçen seneki kadro çıksa aynı hikâye olabilirdi.