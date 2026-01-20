NBA'de yeni dönem: Fenerbahçe detayı heyecan yarattı

NBA Başkanı Adam Silver, Avrupa’da kurulması planlanan yeni lig için Londra’da tarihi bir toplantı gerçekleştirdi.

Thames Nehri kıyısındaki lüks otelde düzenlenen zirve, basketbolun ötesinde küresel spor ve finans dünyasının en güçlü aktörlerini bir araya getirdi.

PAU GASOL ÖNE ÇIKTI

Zirvede yer alan Pau Gasol, bu yeni ligin yüzü ve potansiyel lideri olarak öne çıktı.

Basketbolun efsanelerinden Gasol, “Bu sadece bir lig değil, altyapı, ekosistem ve çocuklar üzerindeki etkiyle ilgili büyük bir fırsat” sözleriyle dikkat çekti.

Uluslararası kaynaklara göre Gasol, NBA Avrupa’da üst düzey bir rol için düşünülüyor.

DEVLER KATILDI

Real Madrid, Barcelona, Olimpia Milano, Panathinaikos, ASVEL, Bayern Münih, Alba Berlin gibi dev kulüpler toplantıya katıldı.

Bu katılım, kulüplerin NBA Avrupa’ya dahil olma isteğinin güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı.

DİKKAT ÇEKEN FENERBAHÇE DETAYI

NBA yetkilileri geçtiğimiz hafta Berlin’de Fenerbahçe ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul’un, 2027’de başlaması planlanan ligde daimi merkezlerden biri olacağı belirtildi.

Manchester City, AC Milan, PSG’nin sahibi QSI, Abu Dabi United Group gibi futbol devleri de toplantıda yer aldı.

Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), Newcastle United ve LIV Golf’te olduğu gibi bu projeye de dahil oldu.

Finans tarafında Lazard, Rothschild, Sixth Street, Blackstone, Arctos, BC Partners gibi dev yatırım şirketleri masadaydı.

MODEL NETLEŞMEDİ

NBA Avrupa’nın yönetim modeli henüz netleşmedi!

"Tek bir komisyoner mi olacak yoksa çoklu yönetim mi?"

Yatırım gruplarının bir NBA takımında yüzde 5 veya daha az hisseye sahip olmaları halinde, bir NBA Avrupa takımına sahip olabilecekleri açıklandı.

Bu zirve, NBA’in Avrupa’da basketbolu küresel bir marka ligine dönüştürme yolunda attığı en somut adım olarak dikkat çekti.