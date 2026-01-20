Merakla beklenen 2026 NBA All-Star'da ilk beşler belli oldu.

Kadrolarda dikkat çeken isimler de yer aldı.

Doğu Konferansı ilk 5:

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Batı Konferansı ilk 5:

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Los Angeles Lakers)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

ALPEREN ŞENGÜN SÜRPRİZİ

Alperen Şengün, taraftar oylamasında 10. sırada yer aldı.

NBA tarihinin en uzun All-Star ilk beş serisine sahip olan LeBron James’in 21 yıllık serisi bu sezon sona erdi.

All-Star yedekleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Kadrolar, hem genç yıldızların yükselişini hem de tecrübeli isimlerin hala zirvede olduğunu ortaya koydu. Özellikle Wembanyama’nın ilk kez All-Star ilk beşine seçilmesi dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.