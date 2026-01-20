NBA All Star 2026'da ilk beşler açıklandı

Yayınlanma:
2026 NBA All-Star ilk beşleri açıklandı. Milli Basketbolcumuz Alperen Şengün taraftar oylamasında 10. sırada yer aldı.

Merakla beklenen 2026 NBA All-Star'da ilk beşler belli oldu.
Kadrolarda dikkat çeken isimler de yer aldı.

Doğu Konferansı ilk 5:

  • Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
  • Jaylen Brown (Boston Celtics)
  • Jalen Brunson (New York Knicks)
  • Cade Cunningham (Detroit Pistons)
  • Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

nba.jpg

Batı Konferansı ilk 5:

  • Stephen Curry (Golden State Warriors)
  • Luka Doncic (Los Angeles Lakers)
  • Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
  • Nikola Jokic (Denver Nuggets)
  • Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

ALPEREN ŞENGÜN SÜRPRİZİ

Alperen Şengün, taraftar oylamasında 10. sırada yer aldı.
NBA tarihinin en uzun All-Star ilk beş serisine sahip olan LeBron James’in 21 yıllık serisi bu sezon sona erdi.
All-Star yedekleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Kadrolar, hem genç yıldızların yükselişini hem de tecrübeli isimlerin hala zirvede olduğunu ortaya koydu. Özellikle Wembanyama’nın ilk kez All-Star ilk beşine seçilmesi dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

