Nafia Kuş Aydın dünyayı salladı

Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Nafia Kuş Aydın, kadınlar +73 kiloda altın madalya kazandı.

Şampiyonanın 4. gününde tatamiye çıkan Nafia, ilk turu bay geçti.

Sonraki turlarda sporcumuz, Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva'yı, Fildişi Sahili'nden Katherine Bathily'yi, Polonya'dan Dagmara Haremza'yı ve Büyük Britanya'dan Lauren Williams'ı yenerek finale çıktı.

2. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

30 yaşındaki milli tekvandocu, finalde de Özbek Svetlana Osipova'yı geriden gelip 2-1 mağlup ederek 2023'ten sonra bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

Emine Göğebakan dünya şampiyonu

Erkekler 80 kiloda yarışan Yiğithan Kılıç, ilk turda Kuveyt'ten Bader Elherais'i yendi ancak 2. turda Burkina Faso'dan Faysal Sawadogo ile yaptığı maçı kaybederek elendi.

Türk tekvandocuların 2025 dünya şampiyonasının 4. günü sonundaki madalya sayısı, 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükseldi.