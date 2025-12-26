Mustafa Dalcı: Sakaryaspor tekrardan küllerinden doğar

Mustafa Dalcı: Sakaryaspor tekrardan küllerinden doğar
Yayınlanma:
1. Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Mustafa Dalcı, hangi şartta olursa olsun Sakaryaspor'un zor bir deplasman olduğunu belirtti.

Dalcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Fikstür ve puantaj olarak birebir rakip olduklarını aktaran Dalcı, "Maça iki tarafında açısından da baktığımda kaybettiğinde çok şey kaybedecek, kazandığında da çok şey kazanacak bir maçtı. Bunun psikolojisini yönetip, oyun planı üretmek, oyunculara bunu yüklemek kolay olmuyor ama geldiğimiz günden beri Manisa FK'nin özellikle oyuncularının ciddi karakter gösterdiğini, ciddi fedakarlık yaptığını net şekilde söyleyebiliriz." dedi.

Altay'da gerginlik çıktı: Başkan adayı çekildiAltay'da gerginlik çıktı: Başkan adayı çekildi

Dalcı, 6 maçta alınan 13 puanın başarının göstergesi olduğunu, oyuncuların deplasmanı rahat şekilde geçirmiş olmalarından dolayı sevindiklerini dile getirerek, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Sakaryaspor'da geçen sene 10 gün çalışma fırsatı bulmuştum, o günlerde büyüklüğünü hissettim dolayısıyla Sakaryaspor tekrardan küllerinden doğar." diye konuştu.

SAKARYASPOR CEPHESİ

Sakaryaspor teknik sorumlusu Furkan Köseoğlu ise mağlup olduklarından dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Erken gol ve kırmızı kartın planlarında değişiklik yapmaya zorladığını ifade eden Köseoğlu, "Kadro derinliği olmadığı için bu hafta 7 eksiğimiz vardı. Eksiklerin fazla olması planlarımızı engelledi. Kenardan oyuna atacağımız oyuncuların kısıtlı olması etkili oldu." diye konuştu.

Köseoğlu, hafta sonu yapılacak olan seçimin hayırlısı olması temennisinde bulunarak, takımın daha iyi yerlerde olması ve şehrin takıma sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Spor
Galatasaray'da gündem stoper: 1.91'lik yıldızın peşinde
Galatasaray'da gündem stoper: 1.91'lik yıldızın peşinde
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı futbolcu İstanbul'da
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı futbolcu İstanbul'da
TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini tek tek açıkladı: Süper Lig hakemi de var
TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini tek tek açıkladı: Süper Lig hakemi de var