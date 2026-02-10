Mustafa Çulcu: Yazıklar olsun tam bir skandal!

MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçındaki hakem kararlarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı ve Ali Şansalan'ı eleştirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçtaki hakem kararlarını değerlendirirken, Ali Şansalan'ı sert bir dille eleştirdi.
Fenerbahçe'nin ağırlığını ve kalitesini ortaya koyduğunu belirten Çulcu, Sabah'taki yazısında Asensio için "Tam bir futbol profesörü" benzetmesini yaptı.

Çulcu, hakem kararlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Ali Şansalan, sahada çıplak gözle göremediğin neyi VAR davetinde ekranda gördün de bu pozisyona penaltı verdin! VAR hakemi Eren Özyemişçioğlu, kısa mesafeden gelen beklenmeyen top kriterleri nedir, Portekizli VAR eğitmeni Capello, senin UEFA'daki VAR çıtan, evrensel kriterlerin ve eğitim kaliten bu mu?

"HAKEMLİĞİMİZİN İFLAS GECESİ"

Yazıklar olsun. Tam bir skandal. Futbolumuzda hakem tiyatrosu maalesef tüm hızıyla artarak devam ediyor.
Serbest vuruşta Asensio senin işaretini beklemeden erken kullandı, hani sarı kart?
Topsuz alanda Oosterwolde ve Oğulcan eylem yapıyor. Ne bir ikaz, ne bir kart! Oosterwolde sanki hakemin koruma kalkanı içindeydi.
Ali Şansalan sahada yaptıklarını bu görsellikle herkes görüyor, kimse yutmuyor. Zaten Fenerbahçe'nin senin desteğine hiç mi hiç ihtiyacı yok. Geçmişte yapılan eleştirileri tasdik edercesine verdiğin kararları görünce hakemliğimizin iflas gecesi oldu."

