Ahmet Çakar: Penaltı kesinlikle yanlış karar

Ahmet Çakar: Penaltı kesinlikle yanlış karar
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kazandığı penaltıyı değerlendirdi. Çakar, ''Fenerbahçe'ye verilen penaltı kesinlikle yanlış bir karar'' dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında penaltı kazandı.
Fenerbahçe'nin atağında Asensio, pasını Talisca'ya verdi. Talisca, çapraz pozisyonda sağ ayağıyla kaleyi denedi ancak savunmada Zuzek topun kaleye gitmesine izin vermedi.
Talisca, seken topa bir şut daha çekti, Zuzek bu sefer topu kornere yolladı.
Fenerbahçeli futbolcular Zuzek'in ilk müdahalesinde topa eliyle dokunduğunu belirterek hakeme penaltı itirazında bulundu.

2024/11/08/hbfb.jpg

VAR'A GİTTİ: PENALTIYI VERDİ

Hakem Ali Şansalan'a pozisyonu izleme tavsiyesi verildi ve hakem VAR monitöründen pozisyonu izledi.
Sahaya geri dönen Şansalan, Zuzek'in kolunun dopal konumda olmadığına kanaat getirerek penaltı noktasını işaret etti.

AHMET ÇAKAR: KESİNLİKLE YANLIŞ KARAR

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, pozisyonun penaltı olmadığını savundu.
Sosyal medyadan X üzerinden paylaşım yapan Çakar, ''Fenerbahçe'ye verilen penaltı kesinlikle yanlış bir karar… Var odası günah adası olmaya devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Spor
Sadettin Saran Fenerbahçe maçı biter bitmez açıklama yaptı
Sadettin Saran Fenerbahçe maçı biter bitmez açıklama yaptı
Tedesco'dan Trabzonspor açıklaması
Tedesco'dan Trabzonspor açıklaması
Emre Belözoğlu 7. maçta da başaramadı
Emre Belözoğlu 7. maçta da başaramadı