Ahmet Çakar: Penaltı kesinlikle yanlış karar

Süper Lig'de Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında penaltı kazandı.

Fenerbahçe'nin atağında Asensio, pasını Talisca'ya verdi. Talisca, çapraz pozisyonda sağ ayağıyla kaleyi denedi ancak savunmada Zuzek topun kaleye gitmesine izin vermedi.

Talisca, seken topa bir şut daha çekti, Zuzek bu sefer topu kornere yolladı.

Fenerbahçeli futbolcular Zuzek'in ilk müdahalesinde topa eliyle dokunduğunu belirterek hakeme penaltı itirazında bulundu.

VAR'A GİTTİ: PENALTIYI VERDİ

Hakem Ali Şansalan'a pozisyonu izleme tavsiyesi verildi ve hakem VAR monitöründen pozisyonu izledi.

Sahaya geri dönen Şansalan, Zuzek'in kolunun dopal konumda olmadığına kanaat getirerek penaltı noktasını işaret etti.

AHMET ÇAKAR: KESİNLİKLE YANLIŞ KARAR

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, pozisyonun penaltı olmadığını savundu.

Sosyal medyadan X üzerinden paylaşım yapan Çakar, ''Fenerbahçe'ye verilen penaltı kesinlikle yanlış bir karar… Var odası günah adası olmaya devam ediyor'' ifadelerini kullandı.