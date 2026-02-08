Mustafa Çulcu: Vicdanları sızlattı! Açık ofsayt

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) eski başkanı Mustafa Çulcu, Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Trabzonspor'un olaylı Samsunspor maçı farklı bitti

Trabzonspor'un akıl dolu futbolla kazanıp, Fenerbahçe maçı öncesinde öz güven bulduğunu vurgulayan Çulcu, Sabah'taki yazısında hakem Alper Akarsu ve kararlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"ADALET TERAZESİNİ YERLE BİR ETTİ"

"Alper Akarsu'nun geçen haftaki berbat yönetiminden sonra bu maça atanması, adalet terazisini ve görev dağılım barışını yerle bir etti, vicdanları sızlattı.



Maçın ilk dakikasında Batagov'u sözlü ikaz etti. Folcarelli'ye çıkan sarı doğru. Ntcham'a çıkan sarı gereksiz lakin Muçi'yi sarılıp savurup atan Tomasson'a mutlak sarı göstermeliydi, göstermedi.

Onuachu'nun 38'de attığı gol açık ofsayt, iptal doğru.

54'te atak başlangıç fazında Chibuike, rakip Ndiaye'nin ayağına basıp faul yaparak topu kazandı. Devamında Onuachu gol attı. Doğru VAR müdahalesi geldi. Sahada önündeki faulü göremeyen hakem, ekranda gördü. İptal doğru ama Chibuike'ye sarıyı unuttu.

59'da Samsunspor'un golünde Ndiaye açık ofsayt, iptal doğru.

70 ve 87'de Samsunspor penaltılar bekledi, devam kararları ve 90'da Soner elle oynayınca Trabzon lehine verilen penaltı doğru.

Hakem geçen haftaya göre başarılıydı."