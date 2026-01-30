Mustafa Çulcu: Sarı doğru bir tık izin verdi

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Bükreş'te 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Çulcu, Fotomaç'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe biraz pas yaptığı zaman ve kanatlardan getirdiği her topta her kanat ortasında pozisyonlar buldu. Ancak Çağlar sanki melekelerini kaybetmiş. Skriniar olmayınca da savunma güven vermedi. İsmail Yüksek top almak ve taşımak için savunmanın derinlerine gelince rakip orta alanı rahat geçti. Ederson'un ayaklarından sonra ellerine de ekstra ödeme yapılmalı. Kalesinde resmen devleşti ve takımı ayakta tuttu. İki takım arasında kalite farkı var ama fizik gücü açısından ikinci yarı Bükreş fark yarattı. Bu fark beraberliği getirdi. Sistem disiplini bitti. İkinci bölge transit geçildi. Oyun, golü atan galip gelire döndü. Son bölümde Fenerbahçe biraz vites büyüttü ama galibiyeti getirecek golü bulamadı."

"BAKMAYIN SAÇLARINI DÖKTÜĞÜNE"

Çulcu, maçın hakemiyle ilgili de şöyle yazdı:

"Sırp hakem Nenad Minakovic 2022 yılında FİFA oldu. Bakmayın saçları döktüğüne henüz 36 yaşında UEFA'da 1. kategori hakem. Biz onu 2022 Lviv-Galatasaray (3-1) Gençler Ligi, 2023 Bodo-Beşiktaş (3-1) ve 2024 Trabzonspor-Ruzomberok (1-0) maçlarından hatırlıyoruz. Bu sezon 3 Avrupa Ligi ve 2 Konferans liginde düdük çaldı. Bu sezon yönettiği Brondby-Strasborg maçında 11 sarı kart göstermesi dikkat çekmişti. Kendini geliştirmiş. Sertliğe limitinde izin verince maça tempo kattı. İsmail'e çıkan sarı doğru 45+2'de Olaru'ya faulünde avantaja bıraktı ikinci sarı için hakemin bir tık sabretmesi kabul gördü. Çok koştu, pozisyonlara çok yakın oldu, oyuncularla iletişimi ve oyun kontrolü çok iyiydi. Başarılı maç yönetti."