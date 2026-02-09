Mustafa Çulcu: Penaltılar badem oldu

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu dün oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray ve Beşiktaş-Alanyaspor maçındaki hakem kararlarını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

"RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ"

Çulcu, Sabah'taki yazısında Çaykur Rizespor-Galatasaray maçıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Ozan Ergün'ün son 5 maçı; 2 G.Saray, 2 F.Bahçe, 1 Beşiktaş arada Süper Kupa'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 4. hakemlik... Demek ki MHK nın gözbebeği ama daha 2'de Taha'ya çıkan sarı, 7'de topsuz alanda Osimhen'i tek kol çekip indiren Samet'e çıkmayan sarı, 16'da Abdülkerim-Sow hava topunda Rizespor lehine çaldığı faul, 30 saniye sonra Sara-Mihaila mücadelesinde Sara'ya sarı çıkarmadığı gibi Galatasaray lehine faul çalması, 39'da Yunus-Laçi mücadelesinde oyun devam etmesi gerekirken Rizespor lehine faul uydurması göğsünde taşıdığı o FIFA kokartını henüz hak etmediğini gösterdi.

Galatasaray maçında VAR odasında 5 santim iddiası: Ahmet Çakar açıkladı

Barış'ın golünde hakemler, eğitimciler ve MHK'nın ofsayt konusunda ders çıkaracağı akademik çok kriter ve konu var. Umarım farkındadırlar. Laçi'nin şutunda Torreira'nın kapalı kolu-sırt seken topta Rizespor penaltı bekledi 1.5 dakika VAR neyi inceldiyse doğru kararla penaltı yok dediler.

Rize'nin 60'ta attığı golde Sowe ofsayt iptal doğru. G.Saray'ın gollerinden sonra hakem de rahatladı."

"SAHADA HAKEM YOKTU"

Beşiktaş-Alanyaspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'ı eleştiren Çulcu, şu ifadeleri kullandı:

"FIFA hakemi Oğuzhan Çakır, Beşiktaş-Alanya maçının sadece ilk 15 dakikasında 3 majör kart hatası yaptı, saç baş yoldurdu! Futbolu, faulü, kartı bildiği hususunda yüksek şüphelerim var.

Beşiktaşlı Cerny'ye gösterdiği sarı çok net doğru. Ya sonra... Agbadou ve Emirhan el ve kollarını rakibin yüzüne kafasına illegal kullandılar, fauller tamam, sarı kartlar niye çıkmaz? Hele ki Gökhan'ın 14'te Hagi'ye bir kontrolsüz basması var ki sınırları zorluyor. Hakem avantaja bıraktı tamam da top oyun dışı olduğunda sarı nerede?

Hangi birini yazayım şaşırdım! Ümit'in ceza alanı içinde Hyeon-gyu Oh'a faulü penaltı ama Oğuzhan Çakır klasiği devam ediyor maalesef yine sahada veremedi! VAR müdahalesi yedi. VAR'dan doğru penaltı kararı geldi. 41'de Cengiz-Lima mücadelesinde Beşiktaş penaltı bekledi, devam kararı doğru. Hakemin kalitesiz maç yönetimi güveni ve saygıyı yok etti. 54'te Oh'un golünde asisti yapan Agbadou ofsayt değil, öndeki Emirhan rakibin koşu yolunda mı oyuna ve rakibe müdahalesi var mı bunun kararını hakemin vermesi için VAR çağırdı, gol kararı doğru.

65'te kaleci Ersin'in Meschack'a yaptığı penaltı, şayet değil diyorsan aldatmadan dolayı sarıyı niye göstermiyorsun? 77'de Ruan Duarte'nin Gökhan'a faulü penaltı ama hakem vermedi, VAR devreye girmedi. İlginç olan oyun jet hızıyla çok seri başladı, penaltılar badem oldu. Sahada hakem yoktu ama bir tiyatro vardı."