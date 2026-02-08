Galatasaray maçında VAR odasında 5 santim iddiası: Ahmet Çakar açıkladı

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar, 3-0 galip geldi.

Galatasaray'ın golleri 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

ALİ SOWE’NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 60. dakikasında Ali Sowe’nin kaydettiği gol ise ofsayt kararıyla iptal edildi. Mücadelenin ardından bir paylaşımda bulunan Ahmet Çakar, VAR’a tepki gösterdi.

“BELKİ DE İÇERİDE 5 SANTİM OYNADILAR”

Ofsayt kararının hemen verildiğini ve pozisyonun ekranlara 10 dakika sonra yayınlandığını belirten Ahmet Çakar, çarpıcı bir iddiada bulundu. Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:

Torreira’nın pozisyonun penaltı olup olmadığını 3 dakika düşünen VAR hakemi ofsayt pozisyonunda hemen kararını verdi… Üstelik yayıncı kuruluş pozisyonun kararını 10 dakika sonra verdi, belki de içeride 5 santimi oynadılar!

Ahmet Çakar maçın ardından çıktığı Sky Spor yayınında ise "Soruyorum, maç 1-0 ve Galatasaray iyi oynuyor. İki geldi gelecek. O sırada Rize kontradan bir gol atıyor. Bana göre aynı hizada, varsa 2 cm ilerde. Yan hakem çalıyor. Normalde en az 1 dakika falan beklenir teknik olarak, 10-15 saniye sonra maç başlıyor. Herhalde çok açık diyoruz ki öyle değil. Oynanıyor, 10 dakika sonra 3 santimlik ofsaytı koyuyorlar önümüze. O 10 dakika içinde, VAR odasındaki gayriahlaki insanlar montaj yaptılar ve bunu ofsayt olarak gözümüze soktular. Bana 'İftira atma' derlerse de 'Ne zaman 10 dakika sonra ofsayt gösterdiniz' derim" dedi.