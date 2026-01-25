Mustafa Çulcu: Niye sarı yok?

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Karagümrük maçında galibiyeti hakettiğini belirtti.

Çulcu, Sabah'taki yazısında "Galatasaray ikinci yarı Galatasaray gibi oynamaya başladı ve biraz vites yükseltip skoru buldu. Oynadığı ve oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nin çok zor iki maç arası oynayabileceği en rahat rakibe karşı rejenerasyon maçı oynadı ve galibiyeti hak etti" yorumunu yaptı.

BARIŞ ALPER'E SARI YETERLİ

Atilla Karaoğlan'ın ligin deneyimli hakemlerinden olduğunu vurgulayan Mustafa Çulcu, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak çağdaş çizgi, tempo ve kaliteden uzak yönetim profili gösteriyor. İstek ve arzusu tükenmiş bir beden dili içinde. Oysa saha dışında gösterdiği performansının yarısını saha içinde gösterse ülke hakemliğine daha faydalı olacak! Jakobs'a gösterdiği sarı tamam da Esgaio'nun Jakobs'a müdahalesine faul veriyorsan niye sarı yok? Barış Alper'e çıkan sarı yeterli ve doğruydu. Maçta hakemi zorlayacak pozisyon yoktu."