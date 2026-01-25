Ahmet Çakar: Göstermediği bir kırmızı kart var

Ahmet Çakar: Göstermediği bir kırmızı kart var
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Karagümrük-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonla ilgili, "Gösteremediği bir kırmızı kart var. Hadi Atilla Karaoğlan görmedi, VAR da mı görmedi?" diye sordu.

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Karagümrük maçını değerlendiren eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, çarpıcı ifadeler kullandı. Önce maçı değerlendiren Çakar, daha sonra da bir pozisyonla ilgili hakemi ve VAR'ı eleştirdi.

2024/11/07/hbgs.jpgÇakar, Sabah'taki yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:
"Bir takım nasıl maç seçiyor derseniz, dün geceki karşılaşmayı, özellikle de G.Saray'ın ilk yarıdaki performansını örnek olarak verebilirsiniz. G.Saray, daha 31. saniyede öne geçti. Herkes 'Maç bitti, ağır farka gidiyor" dedi ama hiç de öyle olmadı. G.Saray'ın ilk yarıda bulduğu tek pozisyon yok.

Galatasaray'da ''Bu kadar olmamalı'' diyerek açıkladı: Asıl soru buradaGalatasaray'da ''Bu kadar olmamalı'' diyerek açıkladı: Asıl soru burada

G.Saray baktı ki pabuç pahalı, ikinci yarı başlayıp 10 dakika sıktılar, özellikle Sara'nın arzulu oyunuyla maçı bitiriverdiler. Sara, gelen ortaya mükemmel yükseldi ve G.Saray'ı öne geçirdi. Ardından da sahanın en kötülerinden biri olan İlkay'ın ortasında Osimhen, harika bir gol attı.
Sonuç olarak G.Saray dün gece kaybetseydi çok şey kaybedecekti. Üstelik iki Şampiyonlar Ligi maçı arası Türkiye Ligi'nin en zayıf rakibiyle oynuyordu."

BARIŞ ALPER'E GÖSTERMEDİĞİ KIRMIZI KART

Çakar, hakem Atilla Karaoğlan'ı bir pozisyon nedeniyle ise eleştirdi ve şu yorumu yaptı:
"Gelelim hakeme... Maç çok kolay, pozisyonlar temiz ama Barış Alper'e gösteremediği bir kırmızı kart var. Ayağını kaldırıyor, rakibin sırtını ayağıyla sıyırıp tabanıyla kafasına vuruyor. Hadi Atilla Karaoğlan görmedi, VAR da mı görmedi?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

