MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

2024/11/08/hbfb.jpg"Alanyaspor maça adeta golle başladı. Takımın oyun aklı Hadergjonaj müthiş vurdu bir topun geçeceği kadar olan o boşluktan topu geçirdi. F.Bahçe çabuk toparlandı beraberliği buldu. Fenerbahçe ilk yarı etkisizdi, tel tel döküldü. Korneri yok rakibine faulü bile yok. F.Bahçe ikinci yarıya etkili ve istekli başladı. Oosterwolde topa agresif olacağına rakibe olunca sıkıntılar yaşıyor.

"İKİNCİ SARIDAN İHRAÇ OLMALIYDI"

Maestro- Talisca pozisyonunda Tedesco'nun tepkisi yersizdi, itiraz etti, sarı gördü, ceketini çıkarıp fırlattı. İkinci sarıdan ihraç olmalıydı ama hakemler cesaret edip ihraç edemediler! Alanya iki kez öne geçtiği maçta ikinci yarı oyundan düştü, rölantiye alıp beraberliği tutmaya gidince intihar etti.

Fenerbahçe'yi 1 kişi eksik oynatan futbolcuyu açıkladıFenerbahçe'yi 1 kişi eksik oynatan futbolcuyu açıkladı

Sahneye Asensio ve Talisca kalitesi çıktı. Kötü oyuna rağmen zor deplasmanda Fenerbahçe'yi ipten aldılar. Mehmet Türkmen'in 12. kural faul ve fena hareketlerdeki yorum ve karar kalite sorunu devam ediyor. 8'de rakip ceza alanı içinde ilerleyen Semedo'ya yandan gelip kalça ile giren ve oyuncuyu dağıtan Duarte'nin bu eylemi sahada penaltıydı ama hakem çözemedi. 20'de Asensio'nun kapalı koluna gelen topta ve 38 de Ogundu-Skriniar pozisyonunda Alanyaspor penaltı bekledi devam kararları doğru penaltı yok. 11'de top Aliti'den çok net kornere gitti hakemler aut verdiler. Mehmet Türkmen bazı hatalarına rağmen maçtan ülke futbol ikliminde iyi çıkmayı bildi."

