Murat Ülker Kante için uykusuz kaldı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante için formalar basılmaya başlarken Murat Ülker'den sürpriz bir paylaşım geldi. O anları paylaşan Murat Ülker, "Bu gece uykusuz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen N’Golo Kante’yi 1 ay süren görüşmelerin ardından transfer etmeyi başardı.

Geciken belgeler nedeniyle transferin iptal olduğu duyurulurken Erdoğan’ın devreye girmesiyle mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe de daha sonra bir teşekkür mesajı yayınladı.

Kante fırtına gibi esti: Çalışmalara başladıKante fırtına gibi esti: Çalışmalara başladı

FORMALAR BASILMAYA BAŞLADI

2.5 yıllık anlaşmaya varan Fransız futbolcu, İstanbul’a gelirken forma numarası açıklandı. 17 numarayı giyeceği belirtilen Kante için forma basımları hemen başladı.

whatsapp-image-2026-02-05-at-21-26-06-1.jpeg

MURAT ÜLKER’DEN KANTE PAYLAŞIMI

Kante’nin formasının basıldığı anlar sosyal medyadan paylaşılırken Murat Ülker’den sürpriz geldi. O anları kendi hesabından da paylaşan Fenerbahçeli iş adamı, “Bu gece uykusuz” ifadelerini kullandı. Ülker daha sonra da "Mutluluk var" paylaşımı yaptı.

ERZURUMSPOR MAÇINI STATTAN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe formasını giymek için gün sayan N’Golo Kante, kupada oynanan Erzurumspor FK maçını da stattan takip etti. Kante’ye büyük ilgi gösterildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

