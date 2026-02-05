Kante fırtına gibi esti: Çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla buluştu.

İstanbul'a dün gece gelen, daha sonra sözleşme imzalayan Kante, ayağının tozuyla çalışmalara da başladı.

Kante'yi ilk karşılayan isim Fransa Milli Takımı'ndan arkadayı olan Matteo Guendouzi oldu.



Daha sonra diğer futbolcularla da tanışan yıldız oyuncunun çok neşeli olduğu görüldü.

Fenerbahçe'ye transferi nedeniyle mutlu olduğunu belirten Kante, takımı başarıya taşımak için arkadaşlarıyla birlikte ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

HAZIR OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kante, daha sonra da sahaya çıktı ve topla buluştu.



Fransız oyuncunun hazır gözükmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kante, tesisleri de gezdikten sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer edilen ve 34 yaşındaki oyuncu, gece geç saatlerde kendisini 2,5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atmıştı.