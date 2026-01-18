Muhteşemsiniz kızlar: Eze eze şampiyon

U18 Kadın Milli Takımımız, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen U18 Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt müsabakalarında oynadığı 4 maçın 4'ünü de kazanarak şampiyon oldu.



Elemelerde B Grubu'nda yer alan Milliler, ilk maçında Romanya'yı 3-0 (25-11, 25-20, 25-14) mağlup etti

Bizim kızlar süper: Bunun adı zafer

Millilerimiz, elemelerde B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Sırbistan'ı 3-1 (25-27, 25-22, 25-19, 25-15) yendi.



Yarı finalde Karadağ'la karşılaşan kızlarımız, 25-17, 25-13, 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı ve finale çıktı.

BULGARİSTAN'I DA YENDİK

Millilerimiz, final karşılaşmasında ev sahibi Bulgaristan'ı 25-23, 19-25, 25-21 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.



Elemeleri dörtte dört yaparak tamamlayan U18 Kadın Milli Takımımız, 1–12 Temmuz 2026 tarihleri arasında Letonya ve Litvanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkı elde etti.