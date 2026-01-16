Bizim kızlar süper: Bunun adı zafer

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri'nde U18 Kadın Milli Takımımız fırtına gibi esiyor.

Harikasınız kızlar: Ezip de geçtik

Elemelerde B Grubu'nda yer alan millilerimiz, ilk maçında Romanya'ı adeta ezip de geçmiş, 25-11, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 kazanmıştı.

SIRBİSTAN'I DA DEVİRDİLER

Milli takım, ikinci maçında Sırbistan'la karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen ilk seti Sırbistan 27-25 önde tamamladı ama sonraki setlerde kızlarımız rakibine şans tanımadı.

İkinci seti 25-22'yle alan millilerimiz, sonraki setlerde farkı da açtı.

Üçüncü set 25-19 takımımızın oldu. Son sette Sırbistan'ın direnci iyice kırıldı ve 25-15'le seti tamamlayan milliler, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Grubunu lider tamamlayan milliler, yarı finalde bu akşam saat 21.00'de Karadağ ile karşılaşacak.

U18 Kadın Milli Takımımız, elemeleri şampiyon olarak tamamlaması halinde 1-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.

Millilerimiz, elemeleri şampiyon olarak tamamlamaması halinde ise Mart ayında düzenlenecek 2. Raunt Elemelerine katılacak.