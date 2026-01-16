Bizim kızlar süper: Bunun adı zafer

Bizim kızlar süper: Bunun adı zafer
U18 Kadın Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri'nde Romanya'dan sonra Sırbistan'ı da yendi, 2'de 2 yaptı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri'nde U18 Kadın Milli Takımımız fırtına gibi esiyor.

Harikasınız kızlar: Ezip de geçtikHarikasınız kızlar: Ezip de geçtik

Elemelerde B Grubu'nda yer alan millilerimiz, ilk maçında Romanya'ı adeta ezip de geçmiş, 25-11, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 kazanmıştı.

SIRBİSTAN'I DA DEVİRDİLER

Milli takım, ikinci maçında Sırbistan'la karşı karşıya geldi.

whatsapp-image-2026-01-16-at-07-02-50.jpeg

Kıran kırana geçen ilk seti Sırbistan 27-25 önde tamamladı ama sonraki setlerde kızlarımız rakibine şans tanımadı.
İkinci seti 25-22'yle alan millilerimiz, sonraki setlerde farkı da açtı.
Üçüncü set 25-19 takımımızın oldu. Son sette Sırbistan'ın direnci iyice kırıldı ve 25-15'le seti tamamlayan milliler, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

https-tvf-org-tr-storage-82173-01kf1mp8yh3exafmcrv3xb532z-1.jpeg

Grubunu lider tamamlayan milliler, yarı finalde bu akşam saat 21.00'de Karadağ ile karşılaşacak.

whatsapp-image-2026-01-16-at-07-02-27.jpeg

U18 Kadın Milli Takımımız, elemeleri şampiyon olarak tamamlaması halinde 1-12 Temmuz 2026 tarihlerinde Letonya ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne katılma hakkı elde edecek.

https-tvf-org-tr-storage-82174-01kf1mp8zkm947mg7ax7z3tpkn.jpeg

Millilerimiz, elemeleri şampiyon olarak tamamlamaması halinde ise Mart ayında düzenlenecek 2. Raunt Elemelerine katılacak.

