İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Dünya Kupası play-off süreci öncesinde lig maçlarının ertelenmesi gerektiğini söyledi.

İtalya, sahasında Norveç’e 4-1 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

TFF'nin Türkiye Romanya maçı için düşündüğü stat ortaya çıktı

İtalyan teknik adam Gattuso, bu mağlubiyetin ardından oyuncularıyla iletişim kurmadığını belirterek, "Bugünlerde onları rahat bıraktım. Pazar günü San Siro’da yaşadığımız rezaletten kurtulmamız gerekiyor" dedi.

Gattuso, play-off öncesi maçların ertelenmesi gündemine değindi:

11. haftadayız, 30. haftada yeniden görüşürüz.

Montella bana play-off’tan önce maçların ertelenmesini isteyeceklerini söyledi.

Umarım bizde de bunu yapabiliriz.

Gattuso, Montella'ya destek verdi

MONTELLA 'LİGLER ERTELENSİN' DEMİŞTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya maçının ardından benzer bir çağrı yapmıştı:

Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız.

Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatıp futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa çok sevinirim.

İTALYA'NIN RAKİBİ KUZEY İRLANDA

İtalya, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Bu turu geçmesi halinde İtalyanlar, Galler - Bosna Hersek maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Gattuso’nun “Maçlar ertelensin” çağrısı, Montella’nın sözlerine destek olarak yorumlanırken, play-off öncesi milli takımların hazırlık sürecine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.