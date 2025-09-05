MKE'den destek istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yolladı

TFF Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nün başkanı Gazi Ercüment Tekin, sponsorları Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) göreve geldikleri son 3 aydır kendilerine herhangi bir destek vermediğini söyledi.

Başkan Tekin, Beştepe Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında MKE'nin kendilerine verilen desteği kesmesini eleştirdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankaragücü ile özdeşleşmiş bir kurum olduğunu hatırlatan Tekin, "Bugün MKE'nin 75. yılı, Ankaragücü'müzün de 115. yılı. Kuruluşunda şehitler vermişiz, o dönem futbolcularımız aynı zamanda o kurumun işçileri. Yani MKE bizimle özdeşleşmiş bir kurum. Armamızın içine girmiş MKE. Bu konumdayken MKE'nin kulübümüz Ankaragücü'ne destek olmaması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

"MKE'nin önüne gidip siyah çelenk mi bırakmalıyız?" diyen Tekin, şunları kaydetti:

"Bir ses gelmesi için şunu mu yapmalıyız? Taraftarımızla beraber MKE'nin önüne gidip siyah çelenk mi bırakmalıyız? Eylem mi yapmalıyız? Bu kurum Ankaragücü ile eşleşmiş bir kurum. Biz önümüze herhangi bir başka takımlar gibi bir isim alamayız. Ankaragücü MKE'dir, MKE Ankaragücü'dür. Değişmesi de mümkün olmaz. Olmayacak bir şeydir. Dolayısıyla MKE Ankaragücü'ne destek olmak durumunda. Çünkü bu kulübün sahibi onlar."

Başkan Tekin, MKE'nin 06.12.2019 ile 25.01.2023 tarihleri arasında kulüplerine 11 milyon 153 bin avro destek verdiğini aktardı.

Bu destekler için teşekkür eden Tekin, "Ama biz geldiğimizden beri yaklaşık üç ayı geçti, MKE'den henüz herhangi bir destek alamadık. Geçmişe baktık. Neler vermiş MKE. 06.12.2019'dan 25.01.2023'e kadar belgesini de size göstereyim. Bu bizim muhasebemizde kayıtlı olan evraklarla beraber o günkü kur karşılığıyla beraber söylemem gerekirse 11 milyon 153 bin avro Ankaragücü'ne destekte bulunmuş." diye konuştu.

Kulübe gelen desteğin 25.01.2023 tarihinden sonra kesildiğine dikkati çeken Tekin, "Bu tarihten sonra kulübümüze MKE tarafından gelen herhangi bir sponsorluk ücreti veyahut da reklam bedeli gibi bir herhangi bir şey gelmiş durumda değil. Bugünkü karşılığı 535 milyon TL'nin üzerinde gelir sağlamış MKE. Bu niye verildiği noktasında değiliz. Bunlar için teşekkür etmek lazım. Ancak tarihin en güçlü yönetimleri buralardayken bu yardımlar veriliyorsa şu anda şeffaf açık Ankara'nın evlatları olan bizleri bu camianın evlatları olan bizlere henüz bir destek gelmemesi manidardır." değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini beklediklerini ve kendilerine durumlarını anlattıkları bir mektup gönderdiklerini söyledi.

Kendisinin futbol ve Ankaragücü'nü sevdiğini bildiklerini anlatan Tekin, "Bize yapacağı bir dokunuşla Ankaragücü yaşamsal faaliyetlerini yürütebilir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizim yönetimimizin randevu talebi de var. Ülke gündeminden dolayı yoğun bir gündem var. Ama bir 5 dakika Ankaragücü'nü anlatsak Sayın Cumhurbaşkanımız çok net şekilde anlayacağını ve bize destek olacağından hiçbir şüphemiz yok. Bu vesileyle bu basın toplantısıyla hem sesimizi ulaştırmak istiyoruz, hem gönderdiğimiz mektubu söylüyoruz. Mektupta da biz açık şekilde neler olması gerektiğini ve nasıl destek olunabileceğini yazdık. Diğer taraftan Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e, MKE Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Kavaklıoğlu'na, sayın MKE Genel Müdürümüz İlhami Keleş'e de biz bunları mektup olarak iletimini sağladık." ifadelerini kullandı.

MKE'nin Ankaragücü'ne vereceği desteğin onlar için küçük kendileri için büyük olduğunu dile getiren Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu paralar MKE için büyük paralar değildir ancak Ankaragücü için ciddi rakamlardır. Aldığımız borç yükü çünkü ortadadır. Kulübün sahibi olması nedeniyle kesinlikle desteğini esirgememeli. Bir menfur olaylar yaşanmıştı eskiden. Ondan sonra yardımlar kesilmişti. Biz de şunu diyoruz. Bir değişim oldu Ankaragücü'nde. Yönetim anlayışı değişti. Şu anda Ankaragücü'nün borçları durdu ve aşağıya doğru gidiyor. Aşağıya doğru çekmeye başladık. Geldiğimiz rakamlardan 60-70 milyon şu anda daha aşağıda borç. Biz Ankara'nın zenginleri değiliz. Bunu gelirken hepimiz biliyorduk. Biz bu kulübü yaşatmak için geldik. İki bacamız tütsün diye geldik. Bir takımımız olsun, sahaya çıkalım, armamız yaşasın diye geldik. Çok şükür bu hedeflerin hepsini gerçekleştirdik. Ancak sürdürülebilir bir şeylerin yapılması noktasında Ankaragücü'nün açıkça desteğe ihtiyacı vardır. Bu anlamda MKE Ankaragücü'ne destek olmakla bizce mükelleftir."