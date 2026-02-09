MKE Ankaragücü Başkanı küplere bindi: Tavşan olmak zorunda değiliz

MKE Ankaragücü Başkanı küplere bindi: Tavşan olmak zorunda değiliz
Yayınlanma:
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İlhami Alparslan, Altınordu ile oynadıkları maçtan sonra çok sert bir açıklama yaptı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü, son maçında deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın 1. dakikasında Ege Arslan'ın golüyle yenik duruma düşen Başkent temsilcisi, 47'de Mervan Yusuf Yiğit'le beraberliği sağladı.
Ligde Ankaragücü 36 puanla 10. sırada yer alıyor. Altınordu ise 14 puanla düşme hattında yer alıyor.

ALPARSLAN: UTANMAZ EMEK HIRSIZLARI

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İlhami Alparslan, maçtan sonra hakem kararlarına tepki gösterirken, sosyal medyadan çok sert bir açıklama yaptı.

Ankaragücü'nde sözleşmeler değişiyor: Tehlike kapıdaAnkaragücü'nde sözleşmeler değişiyor: Tehlike kapıda

Alparslan, şu ifadeleri kullandı:
"Yazık
Ülkemde Futbol Adına Bir Utanç Günü Daha…
Futbolcunun emeğine yazık..
Yöneticinin gayretine yazık…
Taraftarın çektiği çileye yazık..
Stadyumlarda görevli kolluk kuvvetlerine sağlık çalışanlarına yazık..
Kimse siz emek hırsızlarının panayırında şapkadan çıkan tavşan olmak zorunda değil…
Utanmaz Emek Hırsızları…
Yeterse yeter artık.."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

