Ankaragücü'nde sözleşmeler değişiyor: Tehlike kapıda

Yayınlanma:
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankaragücü’nde futbolcular yenilenecek sözleşmelere yeni bir madde eklettirmeye başladı. Ödemelerin aksaması durumunda, Başkent temsilcisi futbolcularını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

TFF 2. Lig ekibi MKE Ankaragücü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların mukavelesini uzatırken, yeni sözleşmelerdeki detay dikkat çekti.
Başkent ekibi, geçen sezon TFF 1. Lig'den düştükten sonra sözleşmesini yenilemek istediği futbolcular ile peşinatlar konusunda sıkıntı yaşamıştı.

KULÜBE İHTAR ÇEKİLMİŞTİ

Gazi Ercüment Tekin yönetimi, bazı futbolcuların peşinat ödemelerini gerçekleştirmiş olsa da tüm oyuncular için aynı durum söz konusu olmadı. Peşinatlarını alamayan futbolcular ise kulübe ihtarname gönderdi.Ü
Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, futbolcuların peşinat ve maaş alacaklarının tamamını ödeyerek yaşanan sorunu tamamen ortadan kaldırmış, ardından ilgili oyuncularla yeni sözleşmeler imzalamıştı.

FUTBOLCULARINI KAYBETME TEHLİKESİ

Aynı sorunu bir daha yaşamak istemeyen futbolcuların yeni sözleşmelerine ''Peşinatlar Temmuz 2026 ayında ödenmezse oyuncu tek taraflı fesih hakkına sahip olur'' maddesi eklendi.
MKE Ankaragücü, ödemeleri aksatması durumunda futbolcularını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

