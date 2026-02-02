Milyarder başkan dünyaca ünlü İngiliz futbolcuyu Süper Lig'e getiriyor

Milyarder başkan dünyaca ünlü İngiliz futbolcuyu Süper Lig'e getiriyor
Yayınlanma:
Samsunspor'un milyarder başkanı Yüksel Dönmez'in dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Raheem Sterling için harekete geçtiği ileri sürüldü. Futbolcunun menajeriyle iletişimin sağlandığı bildirildi.

Samsunspor'un milyarder başkanı Yüksel Dönmez'in transferde hedefi ortaya çıktı.

Samsunspor Başkanı Yıldırım: Bu takım için her şeyi yapıyorum
Kırmızı beyazlı kulübün Ajansspor'daki habere göre İngiltere'nin Chelsea takımından ayrılan Raheem Sterling ile ilgilendiği ileri sürüldü.
31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk görüşmenin de yapıldığı belirtildi.

CHELSEA'DEN 3.5 YIL SONRA AYRILDI

Chelsea, geçtiğimiz günlerde Raheem Sterling ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu.

Samsunspor 90+2'de kazandı: Reis havalara uçtuSamsunspor 90+2'de kazandı: Reis havalara uçtu

Açıklamada, "Raheem Sterling, bugün karşılıklı anlaşma ile Chelsea Futbol Kulübü'nden ayrıldı ve 2022 yazında Manchester City'den transfer olduktan sonra oyuncumuz olarak geçirdiği üç buçuk sezon sona erdi. Raheem'e Chelsea oyuncusu olarak yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz" denildi.
Sterling, bir başka İngiliz devi Manchester City'den 2022 yılı yaz transfer döneminde Chelsea'ya katılmıştı.
Chelsea'de 3.5 sezonda 81 maça çıkan Sterling, 19 gol atıp, 15 de asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Spor
Sadettin Saran'dan çok konuşulacak Kocaelispor talimatı: Fenerbahçe tribünlerine tek tek bırakıldı
Sadettin Saran'dan çok konuşulacak Kocaelispor talimatı: Fenerbahçe tribünlerine tek tek bırakıldı
Bursaspor'da 2. maçına çıktı: 6-0'lık galibiyeti beğenmedi
Bursaspor'da 2. maçına çıktı: 6-0'lık galibiyeti beğenmedi