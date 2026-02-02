Milyarder başkan dünyaca ünlü İngiliz futbolcuyu Süper Lig'e getiriyor

Samsunspor'un milyarder başkanı Yüksel Dönmez'in transferde hedefi ortaya çıktı.



Kırmızı beyazlı kulübün Ajansspor'daki habere göre İngiltere'nin Chelsea takımından ayrılan Raheem Sterling ile ilgilendiği ileri sürüldü.

31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk görüşmenin de yapıldığı belirtildi.

CHELSEA'DEN 3.5 YIL SONRA AYRILDI

Chelsea, geçtiğimiz günlerde Raheem Sterling ile karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayırdığını resmen duyurmuştu.

Açıklamada, "Raheem Sterling, bugün karşılıklı anlaşma ile Chelsea Futbol Kulübü'nden ayrıldı ve 2022 yazında Manchester City'den transfer olduktan sonra oyuncumuz olarak geçirdiği üç buçuk sezon sona erdi. Raheem'e Chelsea oyuncusu olarak yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz" denildi.

Sterling, bir başka İngiliz devi Manchester City'den 2022 yılı yaz transfer döneminde Chelsea'ya katılmıştı.

Chelsea'de 3.5 sezonda 81 maça çıkan Sterling, 19 gol atıp, 15 de asist yaptı.