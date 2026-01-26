Milyarder aile yönetimden çekildi: 1. Lig ekibi 6 hafta sonra kazandı

Lig’in 22. haftasında Sakaryaspor sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Bodrum FK rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bodrum FK’ya galibiyeti getiren golleri 43. dakikada İsmail Tarım ve 69. dakikada Dimitrov kaydetti.

Mustafa Çulcu: Acizsiniz

6 MAÇ SONRA GALİBİYET GELDİ

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, ligde 6 maç sonra galip gelmeyi başardı. 36 puana ulaşan Bodrum FK, 6. sıraya ulaştı. 23 puandaki Sakaryaspor ise 16. sırada kaldı.

ÖZTÜRK AİLESİ YÖNETİMDEN ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz hafta Bodrum FK’da sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Kulüp hisselerini elinde bulunduran Öztürk ailesi, yönetimden çekildiğini duyurmuştu. Öztürk ailesi, Opet ortaklığı ve turizm yatırımları ile dikkat çekiyor.