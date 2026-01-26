Mustafa Çulcu: Acizsiniz

Süper Lig’in 19. haftasında Eyüpspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Kıran kıran geçen mücadelenin sonunda taraflar 2-2 berabere kaldı.

EYÜPSPOR’UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Eyüpspor’un 24. dakikada Umut Bozok ile kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Pozisyonun iptali Eyüpspor’un tepkisini çekerken eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu’dan flaş bir açıklama geldi.

“ŞU BASİT POZİSYONU ÇÖZMEKTEN ACİZSİNİZ”

A Spor’da konuşan Mustafa Çulcu, “Ey MHK Başkanı hani diyorsun ya ‘VAR’da yüzde 90 ileri gittik’ buyur, şu basit pozisyonu çözmekten acizsiniz, geçen haftaki Beşiktaş’ın penaltısını çözmekten acizsiniz. O hakeme bu hafta Fenerbahçe’nin maçını verecek kadar da fütursuzsunuz. Kurumsal sorumluluğunuz yok, aidiyet duygunuz yok, gelişim için doğru adımlarınız yok” dedi.