Mustafa Çulcu: Acizsiniz

Mustafa Çulcu: Acizsiniz
Yayınlanma:
Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında iptal edilen golüne dair konuşan Mustafa Çulcu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya çok sert yüklendi.

Süper Lig’in 19. haftasında Eyüpspor sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Kıran kıran geçen mücadelenin sonunda taraflar 2-2 berabere kaldı.

EYÜPSPOR’UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Eyüpspor’un 24. dakikada Umut Bozok ile kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Pozisyonun iptali Eyüpspor’un tepkisini çekerken eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu’dan flaş bir açıklama geldi.

whatsapp-image-2026-01-26-at-22-45-34.jpeg

“ŞU BASİT POZİSYONU ÇÖZMEKTEN ACİZSİNİZ”

A Spor’da konuşan Mustafa Çulcu, “Ey MHK Başkanı hani diyorsun ya ‘VAR’da yüzde 90 ileri gittik’ buyur, şu basit pozisyonu çözmekten acizsiniz, geçen haftaki Beşiktaş’ın penaltısını çözmekten acizsiniz. O hakeme bu hafta Fenerbahçe’nin maçını verecek kadar da fütursuzsunuz. Kurumsal sorumluluğunuz yok, aidiyet duygunuz yok, gelişim için doğru adımlarınız yok” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Spor
Beşiktaş'ın vedalaşa vedalaşa yazmaya çalıştığı yeni hikayeyi anlattı
Beşiktaş'ın vedalaşa vedalaşa yazmaya çalıştığı yeni hikayeyi anlattı
Beşiktaş galibiyeti kaçırdı: Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı
Beşiktaş galibiyeti kaçırdı: Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı