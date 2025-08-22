Milli takım yine kazandı: Birincilik garantilendi

Milli takım yine kazandı: Birincilik garantilendi
Yayınlanma:
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda 3. maçına çıkan milliler, Avusturya'yı 68-36 mağlup etti.

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu üçüncü maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE GELDİ

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanan müsabakayı TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

MİLLİLER 32 SAYI FARKLA GALİP GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısını 24-20 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 32 sayı farkla 68-36 galip ayrıldı.

GRUP BİRİNCİLİĞİ GARANTİ

Bu sonuçla grup birinciliğini garantileyen milliler, A Grubu'ndaki son maçında 24 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de İrlanda ile karşılaşacak.

Galatasaray'dan ayrıldı hastaneden gelen haberle sarsıldıGalatasaray'dan ayrıldı hastaneden gelen haberle sarsıldı

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz depremiGalatasaray'da Barış Alper Yılmaz depremi

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Kocaelispor maçının sonucunu duyurduAbdülkerim Durmaz Fenerbahçe Kocaelispor maçının sonucunu duyurdu

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Spor
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar