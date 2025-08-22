Milli takım yine kazandı: Birincilik garantilendi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi A Grubu üçüncü maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE GELDİ

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanan müsabakayı TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

MİLLİLER 32 SAYI FARKLA GALİP GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısını 24-20 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 32 sayı farkla 68-36 galip ayrıldı.

GRUP BİRİNCİLİĞİ GARANTİ

Bu sonuçla grup birinciliğini garantileyen milliler, A Grubu'ndaki son maçında 24 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de İrlanda ile karşılaşacak.

