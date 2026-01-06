Mardin 1969 Spor şampiyonluk için 4 oyuncu getirdi

Mardin 1969 Spor şampiyonluk için 4 oyuncu getirdi
Yayınlanma:
2. Lig'de zirvenin 1 puan gerisinde yer alan Mardin 1969 Spor, devre arası transfer döneminde yaptığı 4 takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Asbaşkan Veysi Duyan, ''İhtiyaç doğrultusunda transfer çalışmalarımız devam edecek'' dedi.

Mardin 1969 Spor, ikinci devre öncesi kadrosunu güçlendirmek için 4 transfer birden yaptı. 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin ilk devresini zirvenin 1 puan gerisinde tamamladı.
Kırmızı-lacivertliler, 17 maçta elde ettiği 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 37 puan toplayarak şampiyonluk yarışında güçlü bir konumda yer aldı.

4 TRANSFER BİRDEN AÇIKLANDI

Ligin ikinci devresi öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Mardin temsilcisi, ilk olarak Ahmet Can Özdemir ve Serdar Yiğit ile yollarını ayırdı. Kırmızı-lacivertliler, transfer çalışmaları kapsamında Muhammed Ali Doğan, Berkay Doğan, Mehmet Maniş ve Şahverdi Çetin’i renklerine bağladı. Kulüp yetkilileri, en az 3 futbolcunun daha takıma kazandırılmasının beklendiğini açıkladı.

Samet Akaydın'ın aklı fikri Dünya Kupası'ndaSamet Akaydın'ın aklı fikri Dünya Kupası'nda

Devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya’da 7 günlük kamp yapan Mardin 1969 Spor, kampın ardından Mardin’e dönerek ligin 18’nci haftasında oynanacak Muş Spor maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-lacivertliler, 11 Ocak’ta kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmayla ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyor.

DUYAN: BÜTÇEMİZİ ZORLAMADAN TRANSFERLER YAPIYORUZ

Transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Asbaşkan Veysi Duyan, ''Bütçemizi zorlamadan, ihtiyacımız olan transferleri yapıyoruz. Takımımız ligin ilk devresinde kısıtlı bütçeyle, bütçesi daha güçlü olan takımları geride bıraktı. İkinci devrede rakiplerimiz daha da güçlendi. Ancak transfer heyetimiz, zaten iyi olan kadromuzun gücüne güç katacak nokta atışı transferler yapıyor. Şu ana kadar 4 futbolcumuzu renklerimize bağladık ve bu oyuncuların direkt katkı sağlayacağına inanıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda transfer çalışmalarımız devam edecek'' dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Spor
Fenerbahçe Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu: Dikkat çeken atama
Fenerbahçe Samsunspor maçının VAR hakemi belli oldu: Dikkat çeken atama
Sergen Yalçın uğuru! Kimi beğenmediyse zirveye çıktı
Sergen Yalçın uğuru! Kimi beğenmediyse zirveye çıktı
Fenerbahçe maçına saatler kala sakatlık depremi
Fenerbahçe maçına saatler kala sakatlık depremi