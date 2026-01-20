Manchester City'nin yıldızı Galatasaray maçında yok

Manchester City'nin yıldızı Galatasaray maçında yok
Yayınlanma:
Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Bodo/Glimt maçında kırmızı kart gören Rodri, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Bodo/Glimt maçında 10 kişi kaldı.
Manchester City kaptanı Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe Aston Villa maçının hakemi belli olduFenerbahçe Aston Villa maçının hakemi belli oldu

GALATASARAY MAÇINDA YOK!

İspanyol yıldız, gördüğü kırmızı kart sonrası Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 8. hafta maçında Manchester City'e konuk olacak.
Karşılaşma, 28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY'IN DURUMU

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıktı ve 3 galibiyet alırken 3 kez de mağlup oldu.
9 puan toplayan temsilcimiz, 18. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Spor
Manchester City Galatasaray maçı öncesi dağıldı
Manchester City Galatasaray maçı öncesi dağıldı
Fenerbahçe Aston Villa maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe Aston Villa maçının hakemi belli oldu