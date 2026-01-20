Manchester City'nin yıldızı Galatasaray maçında yok

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Bodo/Glimt maçında 10 kişi kaldı.

Manchester City kaptanı Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe Aston Villa maçının hakemi belli oldu

GALATASARAY MAÇINDA YOK!

İspanyol yıldız, gördüğü kırmızı kart sonrası Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 8. hafta maçında Manchester City'e konuk olacak.

Karşılaşma, 28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.

GALATASARAY'IN DURUMU

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıktı ve 3 galibiyet alırken 3 kez de mağlup oldu.

9 puan toplayan temsilcimiz, 18. sırada yer alıyor.