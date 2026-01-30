Galatasaray’ın Manchester City karşılaşması sonrası Sports Digitale YouTube kanalında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, Sarı - Kırmızılıların transfer süreci ve oyuncu performansları hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Transfer beklentisi üzerine de yorum yapan Dilmen, Galatasaray'ın yapacağı 2 transferi açıkladı.

Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

Galatasaray’da ciddi bir sirkülasyon olacağını düşünüyorum.

Direkt kadroya yazılacak en az 2 transfer yapılacak.

Şaşırtıcı ayrılıklar yaşanabilir, ‘Aaa Galatasaray şunu mu sattı?’ diyeceğimiz isimler olabilir.

"BARIŞ ALPER YILMAZ GERİ GİTTİ"

Dilmen, Barış Alper Yılmaz’ın oyun tarzında geriye gidiş olduğunu belirtti. “Eskiden sağ bek ile sağ stoper arasına müthiş topsuz koşular yapıyordu. Şimdi kuvvetiyle gitmeye çalışıyor” diyen Dilmen, “Ligimizde bunu yapabilirsin ama Avrupa’da buna müsaade etmezler.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı kaybetti

OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

Okan Buruk Manchester City maçı sonrası transfer açıklamasında bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Hangi rakibin geleceğini bilmiyorsunuz, bu yeni format biraz şans işi. Transfer döneminde takviyelerimiz olacak, onları yeni listeye yazmak bizim için de şans olacak.

Juventus ve Atletico da çok iyi takımlar. Kim olursa olsun biraz daha cesur oynamamız gerekiyor.