Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı kaybetti

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber!

Milli futbolcu, Fatih Karagümrük maçının 68. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Barış Alper, Galatasaray'ın Kayserispor'u ağırlayacağı maçta forma giyemeyecek.

SANE 10 MAÇ SONRA YEDEK

Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de 10 maç sonra bir maça yedek kulübesinde başladı.

Bu sezon ligde forma giydiği 18 maçın 17'sine ilk 11'de başlayan Sane, sadece 8. haftadaki Beşiktaş derbisinde yedek soyundu. Derbiden sonraki 10 lig maçının da başlangıç kadrosunda yer alan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez yedeğe çekildi.

Galatasaray 1. dakika dolmadan gol attı

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maça ilgi göstermedi.

Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük ile yaptığı müsabakayı tribünde 5 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar izledi.