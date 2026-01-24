Galatasaray 1. dakika dolmadan gol attı

Süper Lig'de Galatasaray, konuk olduğu Fatih Karagümrük karşısında hızlı bir başlangıç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Karagümrük'e karşı 30. saniyede Gabriel Sara'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçmeyi başardı.



Gabriel Sara'nın bu golü, ligin en erken gollerinden birisi oldu.

Brezilyalı oyuncu, bu sezon ligin en erken golünü attı.

OKAN BURUK'TAN KADRO TERCİHİ

Galatasaray, sahaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Mario Lemina yer aldı.

Galatasaray'dan 3-0'lık galibiyet

Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile yapılan müsabakanın ilk 11'inden 3 oyuncu değiştirdi. Sol bek Eren Elmalı, orta saha oyuncuları Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çeken Buruk, bunların yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'yı sahaya sürdü.