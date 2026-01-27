Manchester City maçı öncesi Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması

Manchester City maçı öncesi Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması
Yayınlanma:
Manchester City ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Buruk, takımdaki sakat futbolcuların son durumu hakkında konuştu. Okan Buruk, kadro olarak toparlandıklarını aktardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. 28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

Karşılaşma öncesi İngiltere’ye giden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk’un sözleri şu şekilde:

İki takımın da hedefleri var. Biz kendi hedeflerimizi düşüneceğiz. Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çok güzel bir stat, İlkay Gündoğan da uzun yıllar burada oynadı. Hep kazanmaya, başarıya odaklı bir takımla mücadele edeceğiz. Son bir ay City için iyi geçmedi ama Wolverhampton galibiyeti onlar için moral olacaktır.

Sinan Engin'den Manchester City Galatasaray maçı tahmini: Sonucu duyurduSinan Engin'den Manchester City Galatasaray maçı tahmini: Sonucu duyurdu

“KADRO OLARAK TOPARLANDIK”

Belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz de kadro olarak toparlandık. Yunus Akgün hastalığı nedeniyle idmana çıkmadı. Ufak tefek ağrıları vardı. Barış Alper Yılmaz'ı idmanda kullandık. Lucas Torreira sakatlık geçirmişti, idmanda bir bölümde yer aldı. Wilfired Singo'yu kadroya aldık.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Spor
Fenerbahçe vazgeçmedi: Kante transferi için yeni teklif yaptı
Fenerbahçe vazgeçmedi: Kante transferi için yeni teklif yaptı
TFF Süper Lig'de haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF Süper Lig'de haftanın VAR kayıtlarını açıkladı