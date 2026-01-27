Manchester City maçı öncesi Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. 28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

Karşılaşma öncesi İngiltere’ye giden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk’un sözleri şu şekilde:

İki takımın da hedefleri var. Biz kendi hedeflerimizi düşüneceğiz. Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz. Çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Çok güzel bir stat, İlkay Gündoğan da uzun yıllar burada oynadı. Hep kazanmaya, başarıya odaklı bir takımla mücadele edeceğiz. Son bir ay City için iyi geçmedi ama Wolverhampton galibiyeti onlar için moral olacaktır.

“KADRO OLARAK TOPARLANDIK”

Belli bölgelerde eksikleri olduğunu düşünüyoruz. Biz de kadro olarak toparlandık. Yunus Akgün hastalığı nedeniyle idmana çıkmadı. Ufak tefek ağrıları vardı. Barış Alper Yılmaz'ı idmanda kullandık. Lucas Torreira sakatlık geçirmişti, idmanda bir bölümde yer aldı. Wilfired Singo'yu kadroya aldık.