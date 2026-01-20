Manchester City Galatasaray maçı öncesi dağıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Manchester City, Bodo/Glimt deplasmanına çıktı.

MANCHESTER CITY NORVEÇ'TE BUZ KESTİ

Norveç'te Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 22. ve 24. dakikalarda Kasper Hogh ve 58. dakikada Hauge attı.

Manchester City'nin tek golü 60. dakikada Rayan Cherki'den geldi.

Bu sonuçla Manchester City, 13 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.

Bodo/Glimt ise puanını 6 yaparak maç fazlasıyla 26. sıraya yükseldi.

Manchester City'nin yıldızı Galatasaray maçında yok

RODRI GALATASARAY MAÇINDA YOK

Bodo/Glimt karşısında kırmızı kart gören Manchester City'nin yıldızı Rodri ise Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Manchester City - Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.