Manchester City 12'de başladı maç bitene kadar durmadan 10 gol attı
Manchester City FA Cup’ta tarihi galibiyete imza attı. 12. dakikada başlayan gol yağmurunda skor maç bittiğinde 10-1'di.

FA Cup 3. Tur karşılaşmasında Manchester City, sahasında ağırladığı 1. Lig temsilcisi Exeter City’yi 10-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Pep Guardiola’nın ekibi, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek rakibine gol yağdırdı.

CITY'DEN GOL ŞOV

Ev sahibi ekibin ilk golü 12. dakikada geldi.
Karşılaşmada Manchester City’nin gollerini Max Alleyne, Rodri, Rico Lewis (2), Antoine Semenyo, Tijjani Reijnders, Nico O’Reilly ve Ryan McAidoo kaydetti. Exeter City ise yalnızca George Birch’in son dakikalarda attığı golle skor tabelasında yer bulabildi.
Ayrıca rakip takım oyuncuları Jake Doyle Hayes ve Jack Fitzwater kendi kalelerine gol atarak City’nin farkı açmasına katkı sağladı.

SEMENYO DA GOL BULDU

Bournemouth’tan kadroya katılan Antoine Semenyo, 64 dakika sahada kaldı ve Manchester City formasıyla ilk golünü kaydetti. Bu performansıyla taraftarların dikkatini çekti.

HAALAND'DAN SES ÇIKMADI

Yıldız golcü Erling Haaland, karşılaşmanın ilk yarısında forma giydi ancak gol sevinci yaşayamadı. Buna rağmen City, hücum hattındaki çeşitliliğiyle farklı bir galibiyet elde etti.
Manchester City, FA Cup’ta rakibini tarihi bir skorla saf dışı bırakırken, Guardiola’nın öğrencileri kupada iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Exeter City ise aldığı ağır yenilgiyle turnuvaya veda etti.

