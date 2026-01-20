Londralı Berdan Süper Lig diye gelmişti: Şimdi 2. Lig takımına imza attı

Berdan Yelken, 17 Nisan 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. 2023'te Türkiye'den teklif alınca geldi. O dönem Süper Lig'de yer alan Adana Demirspor'a imza attı.

Ama işler umduğu gibi gitmedi. Adana Demirspor'da beklediğini bulamayan Berdan Yelken, Isparta 32'ye gönderildi.

Hollanda'dan büyük umutlarla geldi: Şimdi 2. Lig'den çıkamıyor

Bir ara kulüpsüz de kalan Berdan, Nazillispor'a gitti.

FETHİYESPOR BERDAN'I AÇIKLADI

Berdan Yelken, Nazillispor'dan sonra bu kez TFF 2. Lig takımlarından Fethiyespor'a transfer oldu.

Orta sahada görev yapan Berdan, Fethiyespor'a resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fethiyespor’umuz, son olarak Nazillispor forması giyen Berdan Yelken ile anlaşmaya varmıştır.

Genç yetenek Berdan Yelken, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin’in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Berdan Yelken’e yeniden kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz."