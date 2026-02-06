Leroy Sane Rize yolcusu

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane'nin Rize deplasmanına götürüleceği öğrenildi.

SEKE SEKE ÇIKMIŞTI

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye karşı oynanan mücadelede sakatlanan Alman futbolcu, Kayserispor ve İstanbulspor maçlarında kadroda yer alamamıştı.

Kulüp doktoru Yener İnce karşılaşma sonrası Leroy Sane'nin ayağında burkulma olduğunu söylese de daha sonra yıldız futbolcunun sakatlığının ciddi olduğu açıklandı.

6 HAFTA ŞOKU

Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilmesinin ardından Alman futbolcunun sahalara yeniden dönüş süresinin de 4-6 haftayı bulacağı ifade edilmişti. Ancak Galatasaray sağlık heyeti daha önce Gabriel Sara'ya uygulanan bağ tedavisi yöntemiyle Alman yıldızın daha erken sahalara dönmesini hedefledi.

RİZE DEPLASMANINA GİDİYOR

Gazeteci Süleyman Rodop’un aktardığı bilgiye göre sağlık heyetinin üst düzey gayretiyle Sane'nin sakatlığında hızlı bir iyileşme kaydedildi. Ünlü Galatasaray muhabiri, Alman futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığını ve Çaykur Rizespor deplasmanında takım kadrosuna dahil edileceğini açıkladı.

"HAZIRIM" MESAJI VERDİ

29 yaşındaki yıldız oyuncu da, “Hazırım, oynamak istiyorum” diyerek teknik ekibe forma giymek için talepte bulundu. Rize deplasmanında Sane'nin kulübede maça başlaması bekleniyor.

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Rizespor - Galatasaray maçı, Süper Lig’in 21. haftasında 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00’de Rize’de Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

