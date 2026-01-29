Leroy Sane'nin durumu belli oldu

Galatasaray’dan beklenen Leroy Sane açıklaması geldi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile oynadığı karşılaşmada Alman yıldız Leroy Sane sakatlık yaşadı.

Maçın son dakikalarında sekerek oyuna devam eden Sane, kısa süre sonra sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Sane 80. dakika kenara geldi. Alman futbolcunun yerine oyuna Kaan Ayhan dahil oldu. Sane'nin sakatlığıyla ilgili ilk bilgi de paylaşıldı.

YENER İNCE SANE'NİN DURUMUNU AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Now Spor’a yaptığı açıklamada Sane’nin sakatlığıyla ilgili bilgi verdi.

İnce, “Sane’nin ayak bileği burkuldu” ifadelerini kullandı.



DURUMU TAKİP EDİLECEK

Yıldız oyuncunun sağlık durumu yakından takip edilecek. Galatasaray sağlık ekibi, yapılacak kontrollerin ardından Sane’nin sahalara dönüş süreciyle ilgili detaylı bilgilendirme yapacak.

OKAN BURUK: İKİ FARKLI TAKIM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi rakip gelirse gelsin cesur oynamaları gerektiğini söyledi ve iki farklı yarıda iki farklı takım vurgusu yaptı.

Okan Buruk 2-0 yenildikleri maçtan sonra konuştu

Ev sahibi ekibi galibiyeti ve lig etabını ilk 8 içinde bitirdiği için tebrik eden Buruk, müsabakayla ilgili, "İki devre arasındaki oyunumuzda büyük fark var. İlk yarı hem topu rakibe bıraktık hem de pozisyon verdik. İki tane gol yedik. İkinci yarı daha önde oynadık, baskılar yaptık, topa sahip olduk. İkinci yarı neredeyse yüzde 58-60'a yaklaşan topa sahip oranı, Manchester City deplasmanı için mutlu olduğumuz taraftı.

Ancak daha çok pozisyon üretebilirsek... 2-0 sonrasında aldığımız riskler ve rakibimizin girdiği pozisyonlar oldu. Genel olarak baktığımızda güzel bir maç oldu. İki takımın da oynadığı, futbolun güzel olduğu, saha içerisinde futbolun dışında hiçbir şey düşünmediği güzel bir gece oldu" diye konuştu.