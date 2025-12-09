"Köpeksiz köy bulanlar kim?" dedi soluğu Hacıosmanoğlu'nun yanında aldı

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçından sonra "Sayın Hacıosmanoğlu'na soruyoruz; köpeksiz köy bulanlar kim" diye açıklama yapmıştı. Başkan Serdal Adalı bugün de TFF Başkanı'na gitti.

Beşiktaş Kulübü, 2-2 biten Gaziantep FK maçından sonra penaltısının verilmediği gerekçesiyle sert bir açıklama yapmıştı.

Siyah beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın hakemi Kadir Sağlam ile Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen VAR hakemi Halil Umut Meler, sergiledikleri rezil yönetimle maçın skoruna direkt etki etmiştir.

Ofsayt çizgisi dahi çizmekten aciz oldukları için rakibimizin öne geçmesine neden olan VAR ekibi, ne hikmetse futbolcumuz Jota Silva’nın ceza sahasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda net penaltıyı süzememiştir.

Mustafa Çulcu: Maşallah pehlivan gibi olmuş penaltıyı veremediMustafa Çulcu: Maşallah pehlivan gibi olmuş penaltıyı veremedi

Maçın hakemi Kadir Sağlam, maç boyunca takdir haklarını rakipten yana kullanmış ve rakibin oyunu soğutma stratejisine kayıtsız kalmıştır.

Birkaç gün önce bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım, gerekeni yapacağım” demişti.

Sayın Hacıosmanoğlu’na soruyoruz;

Köpeksiz köy bulanlar kim?

Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim?

2024/11/08/hbbjk.jpg“Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım” dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız?

“Gerekeni yapacağım” dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?

Hacıosmanoğlu’nu sorularımıza ivedilikle cevaplamaya, cevaplamak da yetmez, Türk futbolunun geleceği için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz."

SERDAL ADALI RİVA'YA GİTTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bugün de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmek için Riva'ya gitti.

Adalı'ya asbaşkan Kaan Kasacı'nın da eşlik ettiği belirtildi. Sabah'taki habere göre Adalı'nın Hacıosmanoğlu ile hakem kararlarını görüşmek istediği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

