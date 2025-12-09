Mustafa Çulcu: Maşallah pehlivan gibi olmuş penaltıyı veremedi

Mustafa Çulcu: Maşallah pehlivan gibi olmuş penaltıyı veremedi
MHK'nin eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam'ı eleştirdi.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Beşiktaş-Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam'ı kararları nedeniyle eleştirdi.

Çulcu, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Kadir Sağlam, FIFA hakemi lakin büyük maçlarda ara ki bulasın!

- Bu sezon ilk büyük takım maçı 31 Ağustos'ta Alanya- Beşiktaş (2-0) olmuş. Sonra Anadolu takımlarının maçında gezmiş, Süper Lig'de 8. maçı ve İstanbul arenasında ilk büyük takım maçı yine Beşiktaş!

Mustafa Çulcu: Kırmızıyı çıkarmaya yüreği yetmedi

- Psikolojik olarak kulüplere saç baş yolduran, hakemlerin performanslarını dibe çeken VeTAS'ın iflas eden atamaları...

- Topu oyunda tutma isteği başlangıçta iyi gözüktü, oyun kızışınca zorlandı. Gaziantep'in golünde teknolojiye inanmak zorundayız.

"HAKEMLERE GÜVEN KALMADI"

- İlk yarı uzatma dakikalarında Abena'nın, Jota'ya yaptığı faul açık bir penaltı ama hakem veremedi. Klasik ülke hakemlik yapısı noter olarak VAR'ı işaret etti. Büyük hakem olmak istiyorsan bunu sahada kendin vereceksin.

- Atletik değil, maşallah pehlivan gibi olmuş. Maçın temposuna ayak uyduramadı. 35 faul, 9 sarı kart, 2 sarı da kulübelere çıktı. Zaten futbol iklimimizde hakemlere de güven kalmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

