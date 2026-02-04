Konyaspor'da Çağdaş Atan'ın görevine son verildi: Yerine gelecek isim de belli oldu

Konyaspor'da göreve getirildiği günden bu yana çıktığı 9 maçta galibiyet yüzü göremeyen Çağdaş Atan'ın görevine son verildi.

Takımı Avrupa'ya götürme sözü vererek işbaşı yapan Atan'ın görevde kaldığı süre içinde Konyaspor 5 beraberlik alırken, 4 kez de yenildi.

"Avrupa mavrupa" diyerek geldiği yeri açıkladı: Çağdaş Atan'a son noktayı koydu

Atan yönetimindeki Konyaspor, son lig maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.

İLHAN PALUT'LA EL SIKIŞTILAR

Çağdaş Atan'la yolları ayıran Konyaspor'un yeni teknik direktörünün de belli olduğu öğrenildi.

Konyaspor yönetiminin Atan'la görüşmeden önce eski teknik direktörü İlhan Palut'la görüşüp, el sıkıştığı belirtildi.

Yeşil beyazlı kulüpte 2. İhan Palut dönemi resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından başlayacak.

İlhan Palut, Konyaspor'da 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında görev yapmıştı.

İlk sezonunda Konyaspor 40 maçta 22 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyetle en başarılı sezonlarından birini yaşamıştı.

İlhan Palut sonraki sezonda ise 23 maçta görev yaptı. 9 galibiyet, 10 beraberlik, 4 de mağlubiyetle ayrıldı.